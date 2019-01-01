Transfer

Juventus için Ter Stegen iddiası

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İtalyan devi Barça'nın başarılı kalecisi Ter Stegen'i transfer listesine aldı.

Juventus, Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen'i transfer etmeye çalışacak.

Gianluigi Buffon sonrası hayata hazırlanmaya çabalayan Juve, Barça'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Ter Stegen'i bir numaralı hedefi olarak belirledi.

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Mundo Deportivo'nun iddiasına göre Serie A şampiyonu, Alman kaleciyle temasa geçti. 

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27 yaşındaki file bekçisinin Barcelona'yla sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Ter Stegen'in adı PSG ve Bayern Münih'le de anılıyor.

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