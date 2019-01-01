Juventus için Ter Stegen iddiası
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Juventus, Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen'i transfer etmeye çalışacak.
Gianluigi Buffon sonrası hayata hazırlanmaya çabalayan Juve, Barça'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Ter Stegen'i bir numaralı hedefi olarak belirledi.
Mundo Deportivo'nun iddiasına göre Serie A şampiyonu, Alman kaleciyle temasa geçti.
27 yaşındaki file bekçisinin Barcelona'yla sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
Ter Stegen'in adı PSG ve Bayern Münih'le de anılıyor.