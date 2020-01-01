Genoa - Juventus

Juventus, Genoa deplasmanında hata yapmadı: 1-3

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Genoa Juventus 3062020
Getty Images
Dybala, Ronaldo ve Douglas Costa ile ikinci yarıda bulduğu gollerle Genoa'yı 3-1 yenen Juventus, ikinci Lazio ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Serie A'nın 29. maç haftasında şampiyonluğun en büyük adayı Juventus, Genoa'nın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında tam 4 gol vardı.

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Zebralar, 50. dakikada Dybala ile öne geçerken 56'da Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkardı. 73. dakikada Douglas Costa, Juventus'un 3. golünü atarak takımını rahatlattı.

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    Genoa'da Pinamonti, 76. dakikada takımının tek golünü attı ve maçın da skorunu belirledi: 1-3.

    Bu galibiyetle Juventus, puanını 72'ye çıkardı ve ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Küme düşmeme mücadelesi veren Genoa ise 26 puanda kaldı ve şimdilik ateş hattının üzerinde kalmaya devam etti.

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