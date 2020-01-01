Juventus, Genoa deplasmanında hata yapmadı: 1-3
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Serie A'nın 29. maç haftasında şampiyonluğun en büyük adayı Juventus, Genoa'nın konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında tam 4 gol vardı.
Zebralar, 50. dakikada Dybala ile öne geçerken 56'da Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkardı. 73. dakikada Douglas Costa, Juventus'un 3. golünü atarak takımını rahatlattı.
Genoa'da Pinamonti, 76. dakikada takımının tek golünü attı ve maçın da skorunu belirledi: 1-3.
Bu galibiyetle Juventus, puanını 72'ye çıkardı ve ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Küme düşmeme mücadelesi veren Genoa ise 26 puanda kaldı ve şimdilik ateş hattının üzerinde kalmaya devam etti.