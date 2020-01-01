Juventus, Dybala'yı bırakmıyor

İtalyan ekip, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla masaya oturacak.

İtalya ekiplerinden 'un sportif direktörü Fabio Paratici, Paulo Dybala ile görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Juventus'un Verona'ya 2-1 mağlup olduğu maçın öncesinde DAZN'a konuşan Paratici "O, Juventus'un 10 numarası. Paulo'nun değerini ve neyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki aylarda onunla konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Guardian'a açıklamalarda bulunan Dybala ise kulüpten ayrılmaya yakın olduğunu ve sözleşmesinin sona ermesine 2 yıl olmasına rağmen Juventus'un kendisi için ne planladığını öğrenmek istediğini söylemişti.

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2022 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Paulo Dybala, 5 sezondur formasını giydiği İtalyan ekiple çıktığı 225 maçta 93 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.