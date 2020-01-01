Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatacak

İtalyan ekibin sportif direktörü Fabio Paratici, Dybala'nın istediği maaş artışını mantıklı bulduğunu ifade etti.

'un 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Juventus yine de oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Goal, geçtiğimiz günlerde Arjantinli milli futbolcunun yıllık 12 milyon euroluk maaş talep ettiğini belirtmişti.

Daha fazla takım

Juventus'un ile oynadığı İtalya Kupası yarı final maçının ardından Rai Sport'a konuşan Sportif Direktör Fabio Paratici, Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda şüphesi olmadığı söyledi.

Paratici "Bu konuda endişelenmiyoruz. Dybala ile görüşmelere başladık. Kendimize güveniyoruz ve duruma iyimser bakıyoruz. Herkes kontratında iyileştirme ister. Bu çok mantıklı." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Juventus'un ilgilendiği konuşulan 'nın genç yıldızı Zaniolo hakkında da konuşan Paratici "Futbol zaten uzun süredir oynanmıyordu. Şu an transfer hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil." dedi.

Bu sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Paulo Dybala, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Milan'ı deplasman golü avantajıyla eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükselen Juventus, liderlik koltuğunda oturduğu 'ya 22 Haziran'da oynayacağı maçıyla geri dönecek.