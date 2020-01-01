Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatacak
Juventus'un 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
Ancak Juventus yine de oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
Goal, geçtiğimiz günlerde Arjantinli milli futbolcunun yıllık 12 milyon euroluk maaş talep ettiğini belirtmişti.
Juventus'un Milan ile oynadığı İtalya Kupası yarı final maçının ardından Rai Sport'a konuşan Sportif Direktör Fabio Paratici, Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda şüphesi olmadığı söyledi.
Paratici "Bu konuda endişelenmiyoruz. Dybala ile görüşmelere başladık. Kendimize güveniyoruz ve duruma iyimser bakıyoruz. Herkes kontratında iyileştirme ister. Bu çok mantıklı." ifadelerini kullandı.
Juventus'un ilgilendiği konuşulan Roma'nın genç yıldızı Zaniolo hakkında da konuşan Paratici "Futbol zaten uzun süredir oynanmıyordu. Şu an transfer hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil." dedi.
Bu sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Paulo Dybala, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Milan'ı deplasman golü avantajıyla eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükselen Juventus, liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'ya 22 Haziran'da oynayacağı Bologna maçıyla geri dönecek.