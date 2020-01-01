Juventus, Dybala ile görüşmelere başladı

Juventus, Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak istiyor.

İtalya ekiplerinden , Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Dybala, yıllık maaşının 12 milyon euroya çıkarılmasını talep etti.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus, takımda kalmak isteyen Dybala ile sözleşme yenileme konusunda kendinden emin gözüküyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu bir şekilde sonlanması bekleniyor.

Daha fazla takım

Dybala'nın bir diğer isteği ise dört yıldır terlettiği 10 numaralı formayı giymeye devam etmek.

Geçtiğimiz Pazartesi günü CNN'e açıklamalarda bulunan Dybala "Sözleşme yenilemek mi? Şimdilik herhangi bir gelişme yok. Sözleşmemin sona ermesine 1,5 yıl kaldı. Bu dönemde daha fazla para harcamak kulüp için kolay değil ama diğer oyuncularla sözleşmeler yenilendi. Her şey Juventus'a bağlı. Burada olmaktan mutluyum. İnsanlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Başkanla iyi bir ilişkim var. Yakın zamanda görüşmelere başlayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

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Bu sezon Juventus ile 34 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Serie A'da 'nun 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Juventus, İtalya Kupası'nda ise yarı finale yükselmişti.

Siyah beyazlı ekip aradan sonraki ilk maçında İtalya Kupası yarı final rövanş maçında 12 Haziran Cuma günü 'ı konuk edecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.