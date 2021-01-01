Juventus dokuz sene sonra kupasız kaldı

Serie A'nın son yıllarına damga vuran Juventus'un bu sene şampiyon olamayacağı matematiksel olarak kesinleşti.

Serie A'da bir dönem sona erdi.

Son dokuz senede Scudetto'yu kimseye kaptırmayan Juventus, bu sezonu şampiyonluktan uzak bir şekilde noktaladı. Üstelik Juventus'un şampiyon olamayacağı, sezonun bitmesine beş hafta kala kesinleşti.

Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Juventus için kara haber Crotone - Inter maçından geldi. Milano ekibi, deplasmanda oynadığı maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Christian Eriksen ve Achraf Hakimi'nin golleri Inter'e üç puan getirdi.

Mavi-siyahlı takım bu sonuçla şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Eğer Atalanta, Sassuolo deplasmanında puan kaybederse Inter tarhinindeki 19. şampiyonluğu kazanacak. Fakat kesin olan bir şey var; Juventus bu sene şampiyon olamayacak...

Inter en son 2009-2010 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde şampiyon olmuştu. Ertesi sezon şampiyonluk yine Milano'da kalmış ama bu sefer gülen AC Milan olmuştu.

Sonrasında ise Juventus'un hakimiyeti İtalya'ya damga vurmuştu. 2012'den 2020'ye kadar aralıksız şampiyon olan siyah-beyazlılar rekorları alt üst etmişti.

Milano takımlarının üstünlüğünü bitiren teknik direktör ise bu sezon Inter ile şampiyonluğa koşan Antonio Conte'ydi. Juventus'un eski kaptanı, sembol olduğu kulüpte üç şampiyonluk kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi tehlikede

Kalan haftalarda Juventus'un Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini koruması gerekiyor.

Siyah-beyazlılar 33 hafta sonunda 66 puan topladı. Milan, Napoli, Atalanta ve Lazio ilk dört için tüm kozlarını oynuyor.

Juventus, kalan haftalarda zor maçlar oynayacak. Udinese maçı ile başlayacak Mayıs ayı, Milan, Sassuolo, Inter ve Bologna maçlarıyla devam edecek. Bu maçlarda yaşanacak olası kayıplar, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden de uzak kalması anlamına gelecek.