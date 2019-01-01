Juventus, De Ligt transferini açıkladı

İtalyan devi, birçok kulübün peşinden koştuğu Hollandalı stoperi renklerine bağladı.

, Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri, 'ın genç yldızına imza attırmak için kıyasıya bir rekabet veriyordu.

19 yaşındaki stoper için verilen yarışta mutlu sona Juventus ulaştı.

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İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, De Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Juve bu transfer için Ajax'a 75 milyon euro ödedi.

Matthijs de Ligt, 2018/19 sezonunda kaptanlığını yaptığı Ajax formasıyla 55 resmi maçta görev aldı.