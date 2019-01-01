Juventus, De Ligt transferini açıkladı
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Getty/Goal
Juventus, Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Başta Barcelona olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri, Ajax'ın genç yldızına imza attırmak için kıyasıya bir rekabet veriyordu.
19 yaşındaki stoper için verilen yarışta mutlu sona Juventus ulaştı.
💡 LIGHTS 🔛 | Matthijs de Ligt è ufficialmente bianconero! https://t.co/vqrukMxB9I ⚪⚫#TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/a7L41UQ7li— JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2019
İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, De Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Juve bu transfer için Ajax'a 75 milyon euro ödedi.
Matthijs de Ligt, 2018/19 sezonunda kaptanlığını yaptığı Ajax formasıyla 55 resmi maçta görev aldı.