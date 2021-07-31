Juventus, Cristiano Ronaldo'yu maça çağırmadı

Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala, Juventus'un kadrosunda yer almadı.

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Monza ile yapacağı hazırlık maçının kadrosunda yok.

İtalyan devi, bu akşam TSİ 22.00'de Monza ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Her yıl düzenlenen Berlusconi Dostluk Kupası'nda Juventus'un kadrosundan bazı isimler yer almayacak.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından çıktığı tatilden birkaç gün önce Torino'ya dönen Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada yer almayacak.

Juventus, Portekizli yıldızı dinlendirmeyi tercih etti.

Ronaldo'nun haricinde Dybala, Morata ve McKennie de İtalyan devinin kadrosunda yer almadı.

Juventus, Serie A'da yeni sezonun ilk maçına ne zaman çıkacak?

Juventus, 2021-22 sezonunun ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak.

İtalyan ekibi, Udinese ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.

Juventus'un Monza kadrosu

Kaleciler: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Savunmacılar: De Sciglio, de Ligt, Pellegrini, Rugani, Merih Demiral, Dragusin, De Winter, Hajdari

Orta Saha: Ramsey, Rabiot, Fagioli, Ranocchia, Miretti, Peeters

Forvet: Kulusevski, Aké, Felix Correia, Soulé, Brighenti, Marques

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Portekizli yıldız, Juventus ile sözleşmesinin son senesine girdi.

İtalyan devi ile anlaşması Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsiz.

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