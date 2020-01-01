Juventus başkanı Agnelli: Guardiola'yı istememek saçmalık

İtalyan ekibin patronu, İspanyol teknik direktörle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı , geçtiğimiz günlerde FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıllığına Avrupa kupalarından men edilmişti.

Bu gelişmenin ardından oyuncularla birlikte teknik direktör Guardiola'nın da geleceği tartışma konusu oldu.

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İspanyol teknik adamın adının geçtiği kulüplerden olan 'un başkanı Andrea Angelli, konuyla ilgili Radio24'e açıklamalarda bulundu.

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Agnelli "Guardiola'yı istememek büyük bir saçmalık ama içinde bulunduğumuz durumu düşünürsek profesyonel gibi davranmak zorundayız. Eğer bir kişi bulunduğu yerde mutluysa onu oradan ayırmak çok zor. Biz de Sarri'yle mutluyuz. Planladığımız fikirlerin gelişimini sağlamak birinci önceliğimiz. Sezonumuzun ilk yarısı mükemmeldi. Ligde birinci sıradayız, Şampiyonlar Ligi gruplarından birinci olarak çıktık. Sezon sonuna kadar kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bizim ligi Şubat'ta kazanacağımızı düşünmek aptallıktı" ifadelerini kullandı.

İtalya 'nın zirvesinde yer alan Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile karşılaşacak.