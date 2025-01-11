Juventus, Barcelona'nın 70 milyon euro istediği stoperine göz dikti

Barcelona, ​​Juventus'un Ronaldo Araujo için yaptığı teklifi reddetti ve oyuncu için 70 milyon euro talep etti.

Barça, Juventus'un Araujo teklifini reddetti

Savunma oyuncusu için istediği fiyatı belirledi

Barcelona, Pazar günü Real Madrid'le karşılaşacak

NE OLDU? Mundo Deportivo'ya göre Katalan devi, Araujo için Juventus'tan ilk teklifi aldı ancak Uruguaylı defans oyuncusunu takımın önemli bir üyesi olarak gördükleri için reddettiler. Barcelona, Araujo için 70 milyon euro ( 58 milyon sterlin / 72 milyon dolar) istiyor.

BÜYÜK RESİM: 25 yaşındaki stoper, 2024-25 sezonunun ilk devresini yaşadığı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Sezonun ilk maçına bu ayın başlarında İspanya Kral Kupası'nda Barbastro'ya karşı alınan 4-0'lık maçta çıkmıştı ve 90 dakika oynamıştı. Kondisyon sorunlarına rağmen Katalan ekibi, stoperden en azından sezonun geri kalanında verim almak istiyor. Ronald Araujo'nun Barcelona ile sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Araujo'nun kulüpteki geleceğine dair iddialar ortaya atılırken Sport'un haberine göre Barcelona, Ocak ayında Marcus Rashford için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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SIRADA NE VAR? Hansi Flick'in ekibi, Pazar günü İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.