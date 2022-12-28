Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan devi, ABD'li orta saha oyuncusunu satmaya hazırlanıyor.

Serie A ekiplerinden Juventus, yönetimsel problemlerine rağmen transferde atağa kalktı. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Alexis McAllister'ı veya Sevilla tarafından serbest bırakılan Isco'yu kadrosuna katmak isteyen Juventus, bu transferleri gerçekleştirebilmek için Weston McKennie'yi gözden çıkardı.

Juventus'ta kiralık geçirdiği bir dönemin ardından bonservisi Schalke 04'ten alınan McKennie, Torino ekibi için çıktığı 91 maçta 13 gol atarken, dört de asist yapmıştı.

Biri bedava diğeri 40 milyon euro

Massimiliano Allegri'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi bir türlü başaramayan ABD'li oyuncunun adı Bundesliga ekibi Dortmund ile anılırken, tahmin edilen bonservis bedeli ise 15-20 milyon euro arasında şekillendi.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin Isco'ya uzun bir süredir hayran olduğu söylense de McAllister'ın son dönemdeki yükselen grafiği de dikkatleri çekiyor.

Brighton'ın yıldız oyuncu için 40 milyon euro talep etmesi beklenirken, Paul Pogba'nın iyileşme sürecine girmesi de ara transfer dönemi öncesinde Juventus'un elini güçlendiriyor.