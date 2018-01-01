Juventus, Alex Sandro'nun sözleşmesini yeniledi
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Juventus Kulübü, başarılı sol bek oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesini yeniledi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
UFFICIALE | Alex Sandro sarà bianconero fino al 2023 🙌⚪️⚫️
➡️ https://t.co/4iAzIT1UAd#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/4pqd0yAUdV— JuventusFC (@juventusfc) 20 Aralık 2018
Hatırlanacağı üzere Alex Sandro'nun adı son dönemlerde ciddi şekilde Chelsea ve Manchester United ile anılıyordu.
Juventus forması altında şu ana kadar 134 resmi maça çıkan Alex Sandro, 9 gol atıp 18 de asist yapmıştı.