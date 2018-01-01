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Juventus, Alex Sandro'nun sözleşmesini yeniledi

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Getty Images
İtalyan devi, Brezilyalı oyuncusu Alex Sandro ile nikah tazeledi...

Juventus Kulübü, başarılı sol bek oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesini yeniledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Hatırlanacağı üzere Alex Sandro'nun adı son dönemlerde ciddi şekilde Chelsea ve Manchester United ile anılıyordu.

Juventus forması altında şu ana kadar 134 resmi maça çıkan Alex Sandro, 9 gol atıp 18 de asist yapmıştı.

 

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