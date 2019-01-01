Juventus, Aaron Ramsey ile ilgilendiğini doğruladı

Arsenal ile bağlarını koparmaya hazırlanan Galli yıldız Aaron Ramsey için Juventus cephesinden açıklama geldi.

2008'den bu yana Arsenal için top koşturan ancak kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Aaron Ramsey için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son zamanlarda 28 yaşındaki yıldız oyuncunun adı sık sık Juventus'la anılırken sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutacağı konuşuluyordu.

Sky Sports'a konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Ramsey ile ilgilendiklerini doğruladı ve beklemede olduklarını kaydetti.

''O harika bir oyuncu ve yıllardır yüksek seviyede, harika bir takımda oynuyor. Juventus onunla ilgileniyor. Ancak yaz itibarıyla Juventus'ta oynayacak mı, göreceğiz. Ramsey şu an Arsenal'in oyuncusu ve biz de onunla ilgileniyoruz''

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ramsey, bu sezon Arsenal formasıyla 24 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asist yaptı.