Juventus 4-0 SPAL: Juventus, İtalya Kupası'nda yarı finalde

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği SPAL'i 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ev sahibi , 16. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı ekipte Frabotta, 33. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da Juventus, 78. dakikada Kulusevski ile skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı takımın genç oyuncularından Chiesa, 90+4. dakikada farkı 4'e çıkaran golü attı: 4-0.

Bu golle Juventus, 'i zorlanmadan 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Juventus, kupa yarı finalinde ile karşılaşacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı. Demiral, 83. dakikada yerini Da Graca'ya bıraktı.

Kupa çeyrek finalinde, bugün - Spezia maçı oynanacak. Bu maçın galibi, yarı finalin diğer ayağında ile eşleşecek.