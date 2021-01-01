Juventus 0-0 Inter: İlk finalist Juventus

İtalya Kupası'nda ilk finalist 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Inter ile sahasında 0-0 berabere kalan Juventus oldu.

Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle kazanılan ilk maçın rövanşında kontrollü bir futbol sergileyen Andrea Pirlo'nun takımı, avantajını kaybetmedi ve finale yükselmeyi başardı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Oldukça ofansif bir görüntü çizen Inter'in çektiği 19 şutun sadece ikisinin kaleyi bulması Antonio Conte'nin takımının istediği sonucu alamamasında ana etken oldu.

Juventus'un finaldeki rakibi bugün oynanacak Atalanta-Napoli maçının ardından belli olacak.