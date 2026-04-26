Justin Bijlow için talihsizlik: Genoa maçında kaleci sakatlandı

Justin Bijlow, Pazar öğleden sonra Genoa ile Como arasında oynanan Serie A maçının ilk yarısında oyundan çıktı. Kalecinin tam olarak neyi olduğu henüz bilinmiyor.

İkinci yarının başında Bijlow'un Genoa'nın soyunma odasında kaldığı anlaşıldı. İtalyan basını, fiziksel sorunları olduğunu bildiriyor, ancak tam olarak ne olduğu henüz netleşmedi.

Ziggo Sport yorumcusu Albert Mantingh için de Bijlow'un soyunma odasında kalması bir sürpriz oldu. "Oh hayır, yine mi?" dedi, onun yerine Nicola Leali'yi gördüğünde.

"Yok canım. Justin Bijlow yine mi sakatlandı? Çünkü Leali onun yerine geçecek gibi görünüyor. Son haftalarda çok iyi kaleci performansları sergileyen 'cam adam', yine bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Öyle olmasın ama," dedi Mantingh.

Bijlow, kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşuyor. Bu nedenle, geçen kışa kadar sözleşmesi bulunan Feyenoord'da pek çok maçı kaçırdı.

28 yaşındaki kaleci, Ocak ayında Genoa'ya transfer oldu. Pazar günü orada on üçüncü maçına çıktı. Şimdiye kadar üç kez kalesini gole kapattı.

Bijlow'un oyundan çıktığı sırada Genoa, eski FC Utrecht oyuncusu Anastasios Douvikas'ın golüyle Como'ya 0-1 gerideydi. İkinci yarıda, kalede Leali'nin yer aldığı maçta Assane Diao skoru 0-2'ye getirdi.