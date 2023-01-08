FA Cup mücadelesinde, Sivasspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyona benzer bir pozisyon yaşandı. Klopp, golün neden iptal olduğunu anlayamadı.

NE OLDU? Wolves defans oyuncusu Toti Gomes, kale sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşun ardından takımını öne geçirdiğini düşündü ve gol sevincine başladı. Ancak Matheus Nunes'in ofsayt olarak kabul edilmesinin hayal kırıklığına uğradı. VAR, pozisyonu inceledi ve ofsayt kararı değişmedi. Ancak yan hakemin kararını bozacak herhangi bir kanıt bulunan kamera açısının olmaması, kafa karışıklığına neden oldu.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra gazetecilere konuşan Jürgen Klopp, pozisyonla ilgili şu yorumu yaptı: "Gerçekten bilmiyorum. Sahada göremedim, bu yüzden hiçbir fikrim yoktu. Bunun bir gol olduğunu düşündüm. Soyunma odasında baktım, kornerin ardından sol kanatta topu kontrol eden oyuncu ofsayt olabilir. Ama bunun üzerine yemin edemem.

"Ancak VAR'ın, ofsayt için doğru kamera açısına sahip olmadığını düşünüyorum. Bunlar nasıl olabiliyor bilmiyorum ama oldu. Bu yüzden Wolves'un hayal kırıklığını anlıyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Wolves Menajeri Julen Lopetegui ise son dakikalarda gelen bu karara öfkelendi. Ancak köşe vuruşunu kullanan Matheus Nunes'in, sol kanatta topla buluştuğunda ofsayt olduğu söylendi. Wolves, bu kararın ardından 2-2'lik beraberliğe razı olmak zorunda kaldı. Bu olay, VAR'ın kullanımı hakkında daha fazla tartışmaya yol açtı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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LIVERPOOL VE WOLVES'U NE BEKLİYOR? İki takım, 16 Ocak'ta FA Cup 3. Tur rövanşında Molineux Stadyumu'nda tekrar karşılaşacak.