Alman menajer, Virgil van Dijk'ın FIFA FIFPro Dünya 11'ine dahil edilmesiyle ilgili oyuncuyu incitebilecek ifadeler kullandı.

NE OLDU? FIFA FIFPro Dünya 11'i, pazartesi günü FIFA'nın ödül töreninde açıklandı. Van Dijk, 2019 ve 2020'den sonra, hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası sahnede gösterdiği performansların bir ödülü olarak all-star kadrosuna üçüncü kez dahil edildi.

Klopp, Van Dijk'ın ödüllendirildiğini görmekten memnun oldu, ancak aynı zamanda futbolcunun son performanslarının denklemde hesaba katılmadığına da işaret etti. Van Dijk, sezonu kupasız bitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Premier Lig'de ilk dördün dışında kalan Liverpool'dan, ödül törenine katılmak için izin aldı.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Klopp, Van Dijk'ın en iyi 11'e aday gösterilmesi ve seçilmesi hakkında şunları söyledi: "Son dört veya beş maça dayanmıyordu. Ancak geçen yıl tamamen hak edilmişti. Bana bu törene gidip gidemeyeceğini sordu. Ben de 'tabii ki gidebilirsin' dedim. Dün gece geri döndü. Harika."

DAHA BÜYÜK RESİM: Hollandalı millî defans oyuncusu, arka hatta Achraf Hakimi ve Joao Cancelo ile birlikte Dünya'nın en iyi takımına girdi. Takımın kalecisi olarak ise Emiliano Martinez seçildi.

Kevin De Bruyne, Casemiro ve Luka Modric orta sahayı oluştururken, dört kişilik hücumda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema ve Erling Haaland yer aldı.

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VIRGIL VAN DIJK'I NE BEKLİYOR? Stoper, haftaya çarşamba Premier Lig'de oynanacak Wolverhampton maçında bir aksilik olmazsa sahada olacak.