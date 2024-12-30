Jürgen Klopp'un Philippe Coutinho'ya verdiği ders Real Madrid'in transfer planını suya düşürebilir!

Liverpool'un efsane ismi Jürgen Klopp'un geçmişte Philippe Coutinho'ya verdiği nasihat, yıllar sonra Real Madrid'e büyük bir darbe vurabilir.

Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor. Ancak bu hamle, geçmişte Jurgen Klopp'un Philippe Coutinho'ya yaptığı uyarıları hatırlatıyor.

Coutinho, 2018 yılında Liverpool’dan Barcelona’ya astronomik bir ücretle transfer oldu. Ancak Brezilyalı yıldız, İspanyol devinde beklentileri karşılayamadı. Klopp, transfer öncesi Coutinho'ya "Real Madrid ya da Barcelona'da sadece bir oyuncu olursun, ama burada efsane olabilirsin" demişti. Bu sözler, Coutinho’nun kariyerinin sonraki dönemini doğru şekilde özetledi.

Coutinho’nun La Liga tecrübesi

Barcelona’ya transfer olduktan sonra Coutinho, sadece iki sezonda gözden düştü ve 2022’de Aston Villa’ya satıldı. Bugün 32 yaşındaki oyuncu, Vasco da Gama’da kiralık olarak oynuyor ve kariyerinin parlak günlerinden oldukça uzak. Ancak Brezilyalı oyuncu, Liverpool’dan ayrıldığı için pişman olmadığını söylüyor: "Hayal ettiğim gibi olmadı, ama sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hiçbir şeyden pişman değilim"

Alexander-Arnold’a bir uyarı olabilir mi?

Liverpool’un Arne Slot yönetiminde Premier Lig şampiyonluğu yarışında liderliği sürdürdüğü bir dönemde, Trent Alexander-Arnold’un Real Madrid’e transfer olma kararı tartışılıyor. İngiliz sağ bek, Liverpool'daki her büyük kupayı kazanmış olsa da Klopp'un Coutinho'ya verdiği "Liverpool’da heykelini dikebilirler" uyarısını yeniden gözden geçirebilir.

Alexander-Arnold, bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un en önemli oyuncularından biri oldu. Ancak sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Madrid'e gitmek istediği belirtiliyor. Klopp’un Coutinho üzerinden verdiği ders, genç sağ bekin kariyer planlarında önemli bir rol oynayabilir.