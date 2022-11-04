Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar kervanına son olarak Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner eklenirken, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da bu duruma kayıtsız kalmadı. Dünya Kupası'nın yerel liglere verilecek aradan sadece bir hafta sonra başlamasını çılgınlık olarak nitelendiren Klopp, kimsenin oyuncu sağlığını önemsemediğini söyledi.

"Bu konudan nefret ediyorum. Bu sorunlar çok açıktı ve kaçınılmazdı ama Dünya Kupası'ndan üç-dört hafta öncesine kadar kimse bunlardan bahsetmedi.

Şimdi oyuncular sakatlandığında herkes, 'Vay be! Dünya Kupası'nı kaçıracak' diyor. Bu durum oyuncuların sezonun sonunda sakatlanıp Dünya Kupası'nı kaçırmalarına benzemiyor.

Uzun bir sezondan sonra yaşanan sakatlıklar her zaman olabilir ancak şimdi turnuvanın aradan sadece bir hafta sonra başlaması daha büyük bir riski beraberinde getiriyor ve tamamen delilik.

Kimse bizi ve bununla nasıl başa çıktığımızı umursamıyor. Şimdi ne yapmalıyım? Yaklaşan maçlardan önce oyunculara oynayıp isteyip, istemediklerini mi sormalıyım?

Bu duruma izin verdiğimiz için hepimiz suçluyuz ama buna engel olamadık ve şimdi buna katlanmamız gerekiyor.

Sakatlanan ve oynayamayacak oyuncular tam bir felaket ama bunu değiştirmemizin bir yolu yok"