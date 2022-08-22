Liverpool'un Mısırlı yıldızı her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Liverpool'da sezona iki maçta bir golle başlayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, teknik direktörü Jürgen Klopp'tan övgü aldı. Salah'ın tatilde geçirdiği dönemde sağ ayağını bulduğunu söyleyerek şaka yapan Alman futbol adamı, Salah'ın Premier Lig'in ilk iki haftasındaki performanslarıyla sadece sol ayağına bağımlı olmadığını ortaya koyduğunun altını çizdi.

30 yaşındaki oyuncu bu sezona dek gollerinin ve asistlerinin birçoğunu sol ayağıyla yaparken, Klopp Sky Sports'a yaptığı açıklamada Salah'ın ilerleyen yaşına rağmen oyununu her geçen gün geliştirdiğini söyledi. Geçen sezon Liverpool formasıyla 31 gole imzasını atan Salah kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirmiş ancak takımına Premier Lig'i de Şampiyonlar Ligi'ni de kazandıramamıştı.

Liverpool ile olan kontratını üç yıllığına uzatan deneyimli oyuncu, 2022 Ballon d’Or ödülü adayları arasında yer alıyor. Salah'ın tüm genç oyuncular için örnek bir profesyonel olduğunu belirten Klopp, Mısırlı yıldızın attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlere de dikkat çekti ve bu istatistiklerle dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olduğunu ifade etti.