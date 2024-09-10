Eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp’un 2025’te futbola geri döneceği ve Premier Lig’e sürpriz bir dönüş yapabileceği konuşuluyor.

Jurgen Klopp'un 2025 yılında futbola geri döneceği ve olası bir Premier Lig kulübünü çalıştırabileceği iddia edildi. Alman futbol yorumcusu Marcel Reif’e göre, Klopp’un uzun süre futbol dışında kalması beklenmiyor ve 2025’te yeniden bir teknik direktörlük görevine başlayabilir.

57 yaşındaki Klopp, Liverpool'dan ayrılmadan önce kulüpte dokuz sezon geçirmiş ve bu süre zarfında yedi büyük kupa kazanmıştı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanı sıra birçok önemli başarıya imza atan Klopp, Liverpool’un tarihinde kalıcı bir yer edindi. Ancak Klopp, futbolun yoğun temposundan dolayı dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek geçtiğimiz sezonun sonunda görevini bırakmıştı.

Klopp, şu anda İspanya'nın Majorca adasında dinlenirken zaman zaman spor etkinliklerinde boy göstermeye devam ediyor. Ancak Reif, Klopp’un doğası gereği uzun süre kenarda kalamayacağını ve 2025’te bir kulüp çalıştırmaya geri döneceğini öngörüyor.

Premier Lig'e dönecek mi?

Klopp’un Premier Lig'e dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Liverpool’da geçirdiği süre boyunca büyük bir miras bırakan Klopp, şimdiden Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılıyor. İspanyol medyasına göre Barcelona, Bayern Münih ve milli takımlar dahil olmak üzere birçok büyük takımdan teklifler alabileceği söyleniyor.

Klopp, geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund'da eski oyuncuları Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski için düzenlenen veda maçında teknik direktörlük yaptı ve Signal Iduna Park’taki coşkulu kalabalık tarafından sıcak karşılandı. Klopp, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Burası benim için hep bir yuva gibi" diyerek Dortmund’a olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Liverpool'dan ayrılmasının ardından Klopp’un ismi birçok kulüple anılsa da, geleceği konusunda net bir karar vermiş değil. Ancak 2025 yılı itibarıyla Klopp’un yeniden teknik direktörlük sahnesine çıkması bekleniyor.