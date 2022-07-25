Kırmızıların patronu, rakibinin bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşayacağını düşünüyor.

Jürgen Klopp, 2019/20 sezonunda Liverpool şampiyon olmasaydı Manchester City'nin Premier Lig kupasını ardı ardına beş kez kazanabileceğini söylüyor.

Alman menajer yönetimindeki Kırmızılar son sezonlardaki başarılarıyla Pep Guardiola'nın ekibinin en dişli rakibi haline geldi.

Jürgen Klopp'un ekibi geride bıraktığımız sezonu Manchester City'nin bir puan gerisinde ikinci sırada tamamladı ancak 55 yaşındaki menajer, Premier Lig'i kazanmanın önceliği olmadığını söylüyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Jürgen Klopp şunları söyledi: "Her zaman için ana hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak."

"Bu zaten yeterince zor ve bu hedefe ulaştığınızda zaten ligde şampiyonluk için yarışıyor olursunuz. Ancak sezonun büyük bölümünde Şampiyonlar Ligi için şavaşıyorsunuz."

"Lig şampiyonluğu büyük bir mücadele olacak. Söz konusu Premier Lig."

"Kimin kazanacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sonunda Manchester City şampiyon olacak gibi görünüyor."

"Şampiyon olmasaydık bence arka arkaya beş kez kazanırlardı, ki bu gerçekten çılgınca."

Jürgen Klopp, Manchester City'nin üst üste üçüncü kez şampiyon olacağını düşünüyor 😳 pic.twitter.com/INY2Ljt9kM — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 25, 2022

Liverpool bu sezon şampiyon olabilir mi?

Jürgen Klopp'un ekibi bu yaz transfer döneminde Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olmasıyla en kilit oyuncularından birini kaybetti.

Ancak Mohamed Salah ile sözleşme yenilemeyi başaran ve Darwin Nunez'i kadroya katan Liverpool derin bir soluk aldı. Klopp'un takımını gelecek sezon Diaz - Nunez - Salah ön üçlüsüyle görebiliriz.

Darwin Nunez ise RB Leipzig karşısında hazırlık maçında kaydettiği 4 gol ile şimdiden heyecan yaratmayı başardı. Alman menajer onun için şunları söyledi: "Nunez geçmişte ve şu anda sahip olduklarımızdan farklı tipte bir oyuncu ve gerçekten iyi bir santrafor."

Kadrosundaki bazı değişikliklerle sezona hazırlanan Liverpool gelecek sezon yine Manchester City'nin en dişli rakibi olacak gibi görünüyor.

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