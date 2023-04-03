Kötü bir sezon geçiren Kırmızılar'ın hocası, bir çıkış yolu arıyor.

NE OLDU? Potter; Pazar akşamı Brendon Rodgers'ın Leicester City menajeri olarak görevinden alınmasından sadece saatler sonra Chelsea patronu olarak görevinden alındı.

Ayrılışları, Antonio Conte'nin de Tottenham'daki görevinden ayrıldığı dikkate alındığında sadece bir hafta sonra gerçekleşti.

Ve bu durum, 20 Premier Lig kulübünden 11'inin bu sezon teknik direktör değiştirdiği anlamına gelirken iki takım ise iki kez menajerini değiştirdi.

NE SÖYLEDİLER: Potter ve Rodgers'ın gidişine tepkisi sorulan Klopp, gazetecilere şunları söyledi: "Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki?

"Neden hala Liverpool'un teknik direktörüyüm? Neden hala bu koltukta oturuyorum? Ben, ayakta kalan son adamım!"

Daha sonra şunları ekledi: "Bu sezon yaptıklarımızdan dolayı değil, geçmişten dolayı burada oturduğumun farkındayım.

"İlk sezonum olsaydı, biraz farklı olurdu. Bir şeyler kazanmak için buradayım. Bunu yüzde 100 biliyorum.

"Son birkaç yılda olanlar için burada olduğumu biliyorum ve buna güvenmek hoşuma gidiyor.

"Tamamen konsantre olmaya çalışıyoruz ve bunu çözmemiz gerekiyor. Kötü oynamaya devam edemeyiz.

"Bu tür şeyler yaptığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradım, ama şimdi bir çıkış yolu bulmalıyız."

BÜYÜK RESİM: Klopp, yedi yıl 177 gün boyunca Liverpool'un başında yer alarak Premier Lig'de ve İngiliz futbolunun ilk dört liginde en uzun süre görev yapan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.

Ancak Kırmızılar, tüm yerel kupalar ve Şampiyonlar Ligi'inde bu sezon kötü bir performans sergilerken Premier Lig'in sekizince sırasında yer alıyor.

Öte yandan Liverpool'un sahipleri Fenway Sports Group, bu sezonki kötü gidişatlarına rağmen kulübü satmak gibi bir niyetleri henüz yok.

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SIRADA NE VAR? Liverpool, ironik bir şekilde Salı akşamı Stamford Bridge'de Chelsea ile karşılaşacak ve Potter'ın ayrılmasının ardından, Maviler'in başında Bruno Saltor olacak.