Jürgen Klopp: Mohamed Salah konusunda bir endişem yok

Alman teknik direktör yıldız oyuncuyu kaybetme endişesi yaşamadığını söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad’ın 252 milyon dolar teklif ettiği Mohamed Salah’ın Liverpool’a olan bağlılığından şüphe etmediğini söyledi. Mısırlı yıldızın satılık olmadığının altını çizen Alman teknik direktör, golcü oyuncunun takımdan ayrılması yönünde herhangi bir endişe duymadığını ifade etti.

Suudi Arabistan’daki transfer döneminin kapanacağı 7 Eylül tarihine kadar Salah’ı transfer edebilmek için her şeyi deneyecek olan Al-Ittihad’ın bu tekliflerinin sonuçsuz kalacağını belirten Klopp, Aston Villa maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında oyuncusunu son derece kararlı gördüğünü ve hem Salah hem de Liverpool için her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Klopp ne söyledi?

“Mo kendini tamamen adamış durumda, gerçekten de antrenmanlarda her şeyini veriyor. Bu haftaki liderlik toplantılarında da tamamen oradaydı. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayım ve benim gerçeğim de şu: Her şey yolunda, buradayız ve her şey yolunda”

Klopp’un tüm bu açıklamalarına rağmen 31 yaşındaki Salah’ın Liverpool’un teklifi kabul etmesi halinde Suudi Arabistan’dan gelecek teklifi geri çevirmemesi bekleniyor.