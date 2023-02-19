Nunez, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçından sadece üç gün önce Newcastle karşısında omzundan problem yaşadı.

NE OLDU? Darwin Nunez, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında salı gecesi Anfield'da Real Madrid'e karşı oynayacağı maçta forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya. Forvet, takımının Premier Lig'de Newcastle'ı cumartesi günü 2-0 yendiği maçın ikinci yarısında Kieran Tripper ile yaşadığı mücadele esnasında belirgin bir omuz sorunu yaşadı ve oyundan alındı.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Jürgen Klopp, konuyla ilgili şunları söyledi: "En olumsuz şey, Darwin Nunez'in oyundan çıkmak zorunda kalmasıydı. Bu sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu görmemiz gerekiyor. Umarım çok ciddi değildir. Bunları aşmak zorundayız."

DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool patronu, geçen sezon Real Madrid'in 1-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinin tekrarı niteliğindeki Real Madrid maçında Nunez'den yoksun olmak istemeyecek. Kırmızılar, ligde ilk dörde giremeyip Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu da, gelecek sezon Avrupa'nın en büyük rekabetindeki yerlerini garantileyebilmeleri için turnuvayı kazanmaları gerekebileceği anlamına geliyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ? Son Premier Lig golünü 12 Kasım 2022'de Southampton'a atan Nunez, Newcastle maçında bunu başardı ve uzun süre sonra gol sevinci yaşadı.

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SIRADA NE VAR? Liverpool, salı günü Real Madrid ile karşılaşacak ve ardından cumartesi günü Premier Lig'de Crystal Palace deplasmanına gidecek.