Liverpool'un Alman menajeri, Crystal Palace beraberliğinin ardından oyuncularını savundu.

NE OLDU? Liverpool, cumartesi akşamı Selhurst Park'ta Crystal Palace ile golsüz berabere kalırken kötü formunu sürdürdü. Ancak Jürgen Klopp, kötü performanslarına rağmen sezonun geri kalanında pozitif kalmaları gerektiğinde ısrar etti.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra gazetecilere konuşan Klopp, şunları söyledi: "Devam ediyoruz. Bakın, bunu sizin gözünüzde ve oyuncuların gözlerinde de görüyorum: Maçı kaybetmiş gibiyiz. Kaybetmedik. Bu böyle. Biz kendi tarihimizden dolayı acı çekemeyiz. Ama tabii yine de bunun üstesinden gelmeliyiz ve geleceğiz. Kupaları alın ve bunu tekrar gidin. Yapacağımız şey bu. Bu gece gerçekten hiçbir şey değişmedi. Bunu iki şekilde görebilirsiniz: Kazanmadık, bu olumsuz görünüyor. Eskisinden daha fazla puanımız var. Bu da oldukça olumlu. Yani seçim yapabilirsiniz."

DAHA BÜYÜK RESİM: Eski Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 5-2'lik küçük düşürücü mağlubiyet de dahil olmak üzere tüm müsabakalarda oynadığı son altı karşılaşmada sadece iki kez kazandı. Ayrıca FA Cup ve Carabao Cup'tan da elendiler.

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