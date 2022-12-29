Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Cody Gakpo'yu kadrosuna kattığını görünce çok heyecanlandı.

NE OLDU? Liverpool, PSV ile 44 milyon sterlin'e varabilecek bir ücret üzerinde anlaştıktan sonra çarşamba günü Cody Gakpo transferini duyurdu. Kırmızılar'ın patronu, kulübün son transferinden bahsetti ve taraftarlara Gakpo'dan ne bekleyeceklerini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Alman menajer, Gakpo transferiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Cody hakkında beğenilecek çok şey var. Henüz 23 yaşında ama şimdiden çok fazla tecrübesi var. PSV'nin kaptanıydı, geçen sezon Hollanda'da Yılın Oyuncusu seçildi ve birçok insanın da gördüğü gibi millî takımıyla harika bir Dünya Kupası geçirdi. Yani, zaten gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğu açık ama yaşı aynı zamanda daha da iyi olma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. Hücumda çok yönlü ve bunun da ötesinde onun akıllı bir futbolcu ve aynı zamanda akıllı bir insan olduğunu biliyoruz. Bu yüzden onunla çalışabileceğimiz için gerçekten heyecanlıyız."

BÜYÜK RESİM: Gakpo, sakatlıkları bulunan Luis Diaz, Diogo Jota ve Roberto Firmino'nun yokluğunda Liverpool hücumuna destek verecek. Yıldız futbolcu bu sezon PSV formasıyla çıktığı 14 lig maçında dokuz gol atıp 12 asist yaparak muhteşem formunu gösterdi.

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GAKPO'YU NE BEKLİYOR? Klopp şimdi yeni transferini Liverpool'daki ilk maçına ne çıkaracağına karar vermeli. Ancak Gakpo'ya Dünya Kupası'ndan dönen bir oyuncu gibi davranılması ve takıma entegre olması için zaman verilmesi beklenebilir.