Jürgen Klopp, eski oyuncuları için düzenlenen veda maçı kapsamında Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak geri döndü.

Jürgen Klopp, eski Borussia Dortmund oyuncuları Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski için düzenlenen veda maçında Borussia Dortmund'a geri dönmenin kendisi için "gerçekleşen bir hayal" olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, 2008 ile 2015 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırmış, bu süre zarfında iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal zaferi yaşamıştı. 2015'te Liverpool'a geçerek daha büyük başarılar elde eden Klopp, Merseyside'da dokuz yıl geçirdikten sonra geçtiğimiz sezonun sonunda Liverpool’daki görevinden ayrılmıştı.

Klopp Liverpool'dan ayrılmasından bu yana ilk kez, cumartesi günü eski oyuncuları Piszczek ve Blaszczykowski için düzenlenen veda maçında sahaya döndü. Klopp, Blaszczykowski'nin takımını çalıştırarak oyuncularını bu özel karşılaşmaya hazırladı.

Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanan maçta, Klopp’un yönettiği takım Dortmund efsanelerinden oluştu ve tribünlerden büyük bir coşku aldı. Klopp, maç sonrası yaptığı açıklamada, Dortmund'a dönmenin kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Bu, hayat boyu gerçekleşmesini istediğim bir hayaldi" dedi.

Teknik direktörlüğü özlemiyor

Klopp, "Sadece birkaç ay önce Liverpool'da duygusal bir veda yaşadım. Bugün de yine çok duygusal bir gündü. Bazı insanlar bugün böyle olduğunu, yarın ise başka türlü olacağını söyleyebilir. Ben bunu şöyle açıklıyorum: Üç çocuğunuz olduğunda, hepsini aynı şekilde seversiniz. Benim üç kulübüm var ve hepsini seviyorum" ifadelerini kullandı.

Klopp'un Anfield'dan ayrılmasından bu yana, futbol dünyasındaki geleceği hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Klopp, bu yaz başlarında yaptığı bir açıklamada, en üst seviyede yöneticiliğe geri dönmesinin pek olası olmadığını, ancak futbol dünyasında bir iş teklifi alırsa bunu değerlendirebileceğini belirtmişti.

Klopp, yönetimden ayrıldıktan sonraki hayatı hakkında ise, "Çalışıyorum ama eskisi kadar değil. Sadece hiçbir şey yapmamakla meşgul değilim ama bazen de hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şeyi özlemiyorum" dedi.