Jürgen Klopp, Almanya'nın başına geçeceği tarihle ilgili bilgi verdi!

Jürgen Klopp, Almanya milli takımıyla ilgili söylentilere yanıt vererek, Nagelsmann'ın 2026'ya kadar görevde kalmasını umduğunu belirtti.

Jürgen Klopp, Liverpool’daki dokuz yıllık başarılı kariyerinin ardından Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne geçeceği yönündeki spekülasyonlara açık bir yanıt verdi.

Klopp, 2023 yılının Mayıs ayında Liverpool’daki görevinden ayrıldığından beri Almanya’nın başına geçeceği iddiaları sık sık gündeme gelmişti. Ancak, mevcut teknik direktör Julian Nagelsmann’ın 2026 Dünya Kupası’na kadar Almanya'nın başında kalacağı biliniyor.

Klopp, Berlin’de Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'nı alırken bu konuda spekülasyonlara son verdi. Alman basınına konuşan Klopp, "Herkes Nagelsmann’ın 2026'ya kadar, hatta daha uzun süre görevde kalmasını umuyor" dedi.

İmalı yorumlar devam ediyor

Almanya milli takımının son turnuvalarda yaşadığı zorluklar nedeniyle Klopp’un ismi, en çok istenen teknik direktörler arasında yer almıştı. Ancak Klopp, bu iddiaları reddederken, milli takım direktörü Rudi Völler de Klopp’un potansiyel olarak bu görevi alabileceğini ima eden yorumlarda bulunmuştu.

Klopp'un açıklamaları, Alman futbol kamuoyunda merakla beklenen bir tartışmaya ışık tuttu. Klopp’un ileride ne yapacağı konusunda belirsizlik devam etse de, Almanya’nın 2026'ya kadar Nagelsmann yönetiminde kalacağı şimdilik kesinleşmiş gibi görünüyor.