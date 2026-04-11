Jurgen Ekkelenkamp muhteşem bir performans sergiledi ve AC Milan'a ağır bir yenilgi yaşattı

AC Milan, Cumartesi günü kendi sahası San Siro'da ağır bir yenilgiye uğradı. Udinese, Jurgen Ekkelenkamp'ın bir gol ve bir asistle katkıda bulunduğu performansla 0-3'lük skorla üstünlük kurdu. Milan üçüncü sırada kalırken, Como ve Juventus'un sırasıyla iki ve üç puan farkla yaklaşabileceğini biliyor.

Udinese, San Siro'da hiç de çekingen bir başlangıç yapmadı; geri çekilmedi ve özellikle Nicolò Zaniolo ile boşluklar bulmaya çalıştı. İlk ciddi fırsatlar Milan'a ait olsa da, Christian Pulisic (şutu kaleci tarafından kurtarıldı) ve Rafael Leão, şutu üst direğe çarptı, farkı yaratmayı başaramadı.

Takip eden dönemde iki takım başa baş bir mücadele sergiledi ve sonunda skoru açan taraf Udinese oldu. Zaniolo, en iyi günlerindeki gibi sahada dans eder gibi koştu ve ardından Arthur Atta'ya pas verdi. Fransız oyuncunun ortası Davide Bartesaghi'den sekerek ağlara gitti: 0-1.

Leão ve Pulisic'in bir kez daha fırsatları kaçırmasının ardından, Udine ekibi için işler daha da iyiye gitti ve golün mimarı yine Zaniolo oldu. İtalyan oyuncu, topu Ekkelenkamp'ın kafasına mükemmel bir şekilde yerleştirdi ve Ekkelenkamp, Koni de Winter ile Zachary Athekame'nin arasından kafayla golü attı: 0-2.

İlk yarı bitiminde Udinese'nin skoru 0-3'e getirmemesi bir mucizeydi. Ekkelenkamp kale önündeki mücadelede galip gelemedi, ancak seken top Thomas Kristensen'in ayaklarının önüne mükemmel bir şekilde düştü. Merkez savunma oyuncusu ürkmüş gibi göründü ve fırsatı kaçırdı.

İkinci yarıya Milan çok hırslı başladı. Eski Sparta oyuncusu Maduka Okoye, Alexis Saelemaekers'in şutunu muhteşem bir kurtarışla durdurarak yeteneklerini sergiledi. Belçikalı oyuncunun şutu Nijeryalı kalecinin parmak uçlarından geçerek direğin üstüne çarptı.

Milan için hiç de iyi bir gece değildi; maçın bitimine yirmi dakika kala farkın daha da açılmasıyla karşı karşıya kalmıştı. Milan, Luka Modric'in top kaybının ardından hızlı tepki veremedi ve birkaç saniye sonra Ekkelenkamp, Atta'ya derin bir pas attı. Atta'nın kaleciyi çalımlayarak çektiği şut, kısa köşeye gitti.

Udinese bir daha ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadı ve böylece güzel bir deplasman galibiyeti elde ederek Serie A'da sağlam bir şekilde 10. sıraya yükseldi.