Lyon'un efsanesi, üç yıldız futbolcunun da rakibe gerçek anlamda baskı uygulamadığını vurguladı.

2022-23 sezonuna fırtına gibi başlayan PSG, ilk üç maçta rakip filelere 17 gol attıktan sonra dördüncü hafta mücadelesinde Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberlik de bazı kaçınılmaz eleştirileri beraberinde getirdi.

Ligue 1'de dokuz yıl Lyon forması giyen Juninho Pernambucano, PSG'nin üç süperstarını rol yapmakla suçladı.

Ne söylendi?

RMC Sport'a konuşan Brezilyalı eski orta saha, Ligue 1 devinin defansif sorunlarına şu sözlerle değindi:

"Tabii ki Paris'in sezon başındaki maçlarda beş, yedi gol attığını görmek güzel. Ancak hücum eden ve yüksek seviyede bir rakip olduğu zaman daha fazla çalışmak zorundalar.

"Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorlarsa, Manchester City'nin top rakipteyken nasıl çalıştığını izlemeliler. Bazen Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne'nin ileri ikilide olduğu 4-4-2 ile rakibi savunuyorlar.

"Futbolun sadece gol atmaktan ibaret olmadığını ve topa sahip olmadığınızda ne yapacağınızı bilmeniz gerekir."

Juninho, PSG'nin üç yıldızı hakkında ne dedi?

Lyon'un eski yıldızı, PSG'nin hücumdaki üçlüsünü, rakibe yeteri kadar pres yapmadıkları konusunda eleştirdi. "Üçünü düşünüyorum, biri diğerine bakıyor. Demek ki ego o kadar yüksek ki, biri diğerine baktığında kendi kendine 'hayır, o çabalamıyor, o zaman ben de yapmıyorum' diyor. Pres yapıyormuş gibi davranıp rol yapıyorlar.

"Bence üçü de çok zeki. Dünyanın en iyi üç oyuncusu. Fakat burada ego çatışması var."

Ligue 1'in dördüüncü haftasında Paris'te Monaco ile 1-1 berabere kalan PSG, dördüncü hafta mücadelesinde çarşamba günü Toulouse'a konuk olacak.