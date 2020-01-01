Julian Nagelsmann'dan Timo Werner açıklaması

Julian Nagelsmann, Chelsea'ye transferi beklenen Timo Werner'in durumu ve planları hakkında konuştu.

Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, takımın yıldız golcüsü Timo Werner'in 'ye transferinin henüz tamamlanmadığını ancak sezon sonunda kadrodaki bazı üst düzey oyuncuları kaybedebileceklerini söyledi.

Bilindiği üzere Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 60 milyon euro'luk bedeli karşılayacağı konuşuluyordu.

Haberin devamı aşağıda

Sport1'e açıklamalarda bulunan Nagelsmann olası bir ayrılığa karşı transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, "Gerçekçi bakış açısı ve hayalleri olan bir teknik adamım. En az bir üst düzey oyuncumuzun sezon sonunda ayrılabileceğinin farkındayım. Ayrılacak oyuncuların yerini doldurabilmek de tamamen bize bağlı." dedi.

Daha fazla takım

Ligdeki performanslarından memnun olduğunu da belirten Nagelsmann, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz var ve bu doğrultuda iyi bir performans sergiliyoruz. Her takım gibi şampiyonluk da uzun vadeli hedeflerimiz arasında. Ama Şampiyonlar Ligi biletini almak da beni mutlu edecek."

Ligde 62 puanla 3. sırada yer alan RB Leipzig'in bu sezon ligdeki en golcü ismi 31 maçta attığı 25 golle Timo Werner.