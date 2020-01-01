Julian Nagelsmann: Werner giderse güç kaybedeceğiz

Leipzig'in başarılı teknik direktörü, birçok kulübün ilgilendiği Timo Werner'i takımda tutmak istediğini açıkladı.

'nın bitimine kısa bir süre kala Leipzig için en önemli konulardan biri yıldız oyuncu Timo Werner'in takımda kalıp kalmayacağı...

Leipzig'in Köln ile 1 Haziran Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan teknik direktör Julian Nagelsmann, Werner'i takımda tutmak istediğini açıkça belli etti.

Nagelsmann "Onunla hiçbir zaman bu konuyu konuşmadım. Çok kaliteli bir oyuncu ve onu takımda tutmayı istiyorum. Eğer takımdan ayrılırsa büyük bir kayıp yaşayacağız ve güç kaybedeceğiz. Bu durum Lewandowski'nin 'ten ayrılmasıyla eşdeğer. Onun gitmesini istemememiz gayet normal. Belirli bir tarihe kadar sözleşmesindeki bedel ödendiği takdirde takımdan ayrılabilir ama dürüst olmak gerekirse bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

, ve Bayern Münih'in istediği 24 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 30 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.