"Günümüzde bu işte bunlar gayet normal. Bir ya da iki maç kaybedince bu tür konuları tekrar tekrar ele almak zorunda kalıyorsunuz," diyen Schmidt, ZDF'deki Aktuelles Sportstudio programında "Biz bundan çok uzağız," diye vurguladı.





Geçen hafta aralarında Sport Bild ve Sky'ın da bulunduğu yayın kuruluşları, sezona ilk dört maçta yalnızca iki galibiyetle kötü başlayan yeni teknik direktör Martin Demichelis'in koltuğunun şimdiden sallandığını ve Leipzig'de olası haleflerin değerlendirildiğini bildirmişti. Bu isimler arasında, 2019'dan 2021'e kadar Leipzig'i de çalıştırmış olan eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Nagelsmann da vardı.

Ayrıca Nagelsmann'ın RB'ye dönüş ihtimalini dışlamadığı, ancak İngiltere Premier Lig'den de talipleri olduğu öne sürülmüştü. Schmidt, Nagelsmann'ın adının RB Leipzig'de gündeme geldiği iddiasını kesin bir dille yalanladı. Yeni küresel futbol sorumlusu, "RB Leipzig'de mi diyorsunuz? Bildiğim kadarıyla hayır. Benim yanımda gündeme gelmedi," dedi.

Martin Demichelis'in RB Leipzig'deki koltuğu hâlâ sağlam mı?

Her hâlükârda Leipzig'deki teknik direktör tartışmaları, eğer böyle tartışmalar yaşandıysa, şimdilik sona ermiş olmalı. Cumartesi akşamı hücumda etkili bir oyun sergileyen Leipzig, Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Gelecek maçlar RBL Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Schmidt bu nedenle ayrıca şunları vurguladı: "İhtiyacımız olan şey, teknik direktörlük pozisyonunda belli bir istikrar. Şu anda bugünkü gidişattan memnunuz. Teknik direktörlerimiz, küresel ekip olarak bizden de azami desteği alıyor. Tamamen buna odaklanmış durumdayız." Schmidt, 1 Ekim'den bu yana Klopp'un şirketteki görevini resmen devralmış durumda.

Demichelis hakkında ise şunları söyledi: "Arjantinli oyuncularla, özellikle Benfica'da, deneyimim oldu ve onların mentalitesini seviyorum. Arjantinli oyuncuların çoğu kulüplerinde liderlik rolü üstleniyor; maç kazanmak için gereken o ekstra niteliği getiriyorlar. Ondan da aynı izlenimi edindim."

RB Leipzig, gelecek hafta salı günü Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a karşı oynayacak. Ardından Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanındaki önemli maç, sonrasında ise yine Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanı var.