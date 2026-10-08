Sky gazetecileri Florian Plettenberg ve Philipp Hinze'nin yazdığına göre RB Leipzig'de teknik direktör Martin Demichelis'in pozisyonuyla ilgili iç tartışmalar yaşanıyor. Die Roten Bullen istikrarsız sonuçlar alıyor ve eski başarı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın boşa çıkmış olması nedeniyle Leipzig yönetimi rota değiştirmeyi değerlendiriyor.

Demichelis geçen yaz Leipzig'de göreve getirildi. Daha önce Bayern Münih'te de forma giyen eski savunmacının, geçen sezon takımını düzgün bir üçüncülüğe ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi futboluna taşıyan Ole Werner'in halefi olarak doldurması gereken ayakkabılar epey büyüktü.

Pragmatik düşünen Werner, o dönemde hâlâ Jürgen Klopp'un liderliğindeki Red Bull Soccer Global Team'in öncelikle daha fazla yoğunluk, daha çekici futbol ve nihayetinde ciddi bir doz 'Red Bull-DNA'sı' talep etmesi nedeniyle görevden alındı.

Leipzig ve Red Bull, Werner'i görevden alma kararları nedeniyle sert şekilde eleştirildi ve görünen o ki Demichelis, sezon henüz erken aşamada olsa da Leipzig'in maç başına 1,95 puan ortalamasına şimdilik yaklaşabilmiş değil.

Gelecek maçlar RBL Bundesliga 12:30 SGE

Borussia Mönchengladbach'a karşı alınan ikna edici galibiyetler (3-0) ve Hamburger SV (5-0), Werder Bremen (3-1), Bayer Leverkusen (2-0) ve Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya (4-1) karşı alınan can yakıcı yenilgilerle dönüşümlü yaşandı. Leipzig şu anda Bundesliga'da dokuzuncu sırada yer alıyor.

"Bu başlangıcın ardından Demichelis'in geleceğiyle ilgili ilk görüşmeler kaçınılmaz", diye yazıyor Sky; haberde, daha önce kulübü Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan Nagelsmann'ın, Almanya milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından geçen yazdan bu yana boşa çıktığı hatırlatılıyor. "Yönetimin bir kısmı onu şimdiden değerlendiriyor."

Demichelis'i her hâlükârda zorlu bir dönem bekliyor; Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSV ve Real Madrid'e karşı oynanacak maçlar kapıda.

1 Ekim'de Red Bull'da Klopp'un halefi olarak göreve getirilen eski PSV teknik direktörü Roger Schmidt'in, Leipzig yönetimiyle görüşünü paylaşmadan önce Demichelis'in fikirlerini daha iyi tanımak için önce zaman ayırmak istediği belirtiliyor. Sky'a göre "Ekim ayı Demichelis için kritik olacak."



