Julian Nagelsmann: Atletico Madrid'den daha iyi bir takımız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Leipzig'in başarılı teknik direktörü, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Leipzig, 'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Alman ekibe galibiyeti getiren golde şans faktörü bulunsa da, Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Nagelsmann "1-0 öne geçtikten sonra ister istemez geri çekildi. Attığımız ikinci golde şans olduğumuzun farkındayım ama biz onlardan daha iyi bir takımız ve bunu gösterdik. Atletico Madrid'in tehlikeli bir atağını hatırlamıyorum. Golü yedikten sonra sakin kalmayı başardık. Bu çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

2009 yılında kurulan kulübün böyle büyük bir başarı elde etmesini de değerlendiren Nagelsmann "Çok çabuk gelişim gösterdik. Önce 'ya yükseldik. Ardından üç kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Gelişimimiz normalden çok daha hızlı ilerliyor. Kulüp olarak harika duygular içerisindeyiz. Ancak teknik direktör olarak hep ileri bakmanız gerekiyor. Önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Kutlama yapmak için çok fazla vaktimiz yok. Belki otelde birkaç içki alırız. Ancak ondan sonra PSG maçına odaklanmalıyız. PSG karşısında savunma hattımız çok hızlı olmak zorunda. birebir savunmayı tercih etti. PSG'nin birçok yıldızı var. Bu kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

Leipzig ile PSG arasındaki yarı final maçı 18 Ağustos Salı günü, 'deki Estadio da Luz'da oynanacak.