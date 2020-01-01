Julian Nagelsmann: Atletico Madrid'den daha iyi bir takımız
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Alman ekibe galibiyeti getiren golde şans faktörü bulunsa da, Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Nagelsmann "1-0 öne geçtikten sonra ister istemez geri çekildi. Attığımız ikinci golde şans olduğumuzun farkındayım ama biz onlardan daha iyi bir takımız ve bunu gösterdik. Atletico Madrid'in tehlikeli bir atağını hatırlamıyorum. Golü yedikten sonra sakin kalmayı başardık. Bu çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
2009 yılında kurulan kulübün böyle büyük bir başarı elde etmesini de değerlendiren Nagelsmann "Çok çabuk gelişim gösterdik. Önce Bundesliga'ya yükseldik. Ardından üç kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Gelişimimiz normalden çok daha hızlı ilerliyor. Kulüp olarak harika duygular içerisindeyiz. Ancak teknik direktör olarak hep ileri bakmanız gerekiyor. Önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Kutlama yapmak için çok fazla vaktimiz yok. Belki otelde birkaç içki alırız. Ancak ondan sonra PSG maçına odaklanmalıyız. PSG karşısında savunma hattımız çok hızlı olmak zorunda. Atalanta birebir savunmayı tercih etti. PSG'nin birçok yıldızı var. Bu kolay olmayacak." şeklinde konuştu.
Leipzig ile PSG arasındaki yarı final maçı 18 Ağustos Salı günü, Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanacak.