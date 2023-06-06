Christophe Galtier ile yollarını ayırma kararı alan PSG, Alman çalıştırıcıyla masaya oturuyor.

Fransa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığı sonrasında deneyimli teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırma kararı alan PSG, Bayern Münih’ten ayrıldıktan sonra hiçbir teklifi kabul etmeyen Julian Nagelsmann ile masaya oturdu.

Alman çalıştırıcının 24 saat içinde Paris’te PSG yetkilileri ile görüşeceği öne sürüldü.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe’te yer alan habere göre Nagelsmann ile ilk görüşmeler haftalar önce başlarken, genç teknik direktör bu süreçte Chelsea ve Tottenham’dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Yardımcısı Henry olacak

Bayern’in şampiyonluk yarışında Dortmund’un gerisine düşmesi sonucunda görevine son verilen Nagelsmann, kısa süre önce Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry ile de bir araya gelmişti.

Henry’nin PSG’de Nagelsmann’ın yardımcısı olması beklenirken, taraflar arasındaki anlaşma kısa bir süre içerisinde tamamlanacak.

1,5 sezon çalıştırdığı Bayern’de bir Bundesliga ve iki Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde eden 35 yaşındaki genç teknik direktör, daha önce ülkesinde Hoffenheim ve Leipzig takımlarında da görev yapmıştı.