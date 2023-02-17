Katalan ekibi transferin son gününde kadrosuna katamadığı Meksikalı oyuncuya bu defa imzayı attırdı.

La Liga'da zirvede yer alan Barcelona'nın Ocak ayında kadrosuna katmaya yaklaştığı ancak transferini noktalayamadığı Julian Araujo'nun transferi nihayet resmiyet kazandı.

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'nin formasını giyen genç oyuncu Katalan ekibiyle 30 Haziran 2026'ya dek sürecek bir sözleşme imzaladı ve B Takım kadrosuna dahil edildi.

18 saniyeyle kaçmıştı

Barcelona'nın efsane isimlerinden Rafael Marquez'in çalıştırdığı B Takım ile maçlara çıkacak olan Araujo gelecek sezona dek A Takım için maça çıkamayacak.

Transfer döneminin son gününde 18 saniyelik bir gecikme nedeniyle Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyen Araujo'yu uzun zamandır beklediklerini ifade eden Marquez, genç oyuncunun uyum sürecini B Takım ile beraber aşacağını belirtti.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Araujo'nun doğal bir sağ beki bulunmayan Barcelona'da gelecek sezon süre alması bekleniyor. 4 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Meksikalı oyuncu geçtiğimiz sezon LA Galaxy takımıyla 39 maçta oynarken, MLS'in en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olmayı başarmıştı.