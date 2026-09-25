Eski orta saha oyuncusu, Sky Italia'ya yaptığı açıklamada Katalanların Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istediğini söyledi: "Lautaro'nun belli bir dönemde değerlendirdiğimiz ve Barca'da oynamaya uygun gördüğümüz forvetler arasında yer aldığı doğru. Takip ettiğimiz oyunculardan biriydi."

Ancak Inter bu girişimi engelledi ve bu nedenle Blaugrana somut bir transfer hamlesinden vazgeçti. Deco, "O, Inter'in bir ikonu, bir efsanesi ve bugün de oranın kaptanı. Oyuncuya ve kulübe duyduğumuz saygıdan dolayı, Inter bize pazarlığa açık olmadıklarını bildirdiğinde girişimimizi durdurduk ve konuyu daha fazla gündeme getirmedik" dedi ve şunu vurguladı: "Lautaro'yla, hatta menajeriyle bile en ufak bir temasımız olmadı. Ancak onun çok hayranlık duyduğumuz ve bugün de hayranlık duymaya devam ettiğimiz bir oyuncu olduğu da doğru. Ben kişisel olarak Lautaro'nun büyük bir hayranıyım."

Sonuç olarak Barca, transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala kadro genişliğini artırmak için Arsenal'den Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. Son şampiyon, bedelsiz olarak MLS'e giden Robert Lewandowski'nin (Chicago Fire) yanı sıra Ferran Torres'i de (48,5 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e) kaybederek bir forvetini daha yitirdi. Bu boşluğu başlangıçta Alvarez'in doldurması planlanıyordu. Ancak Arjantinlinin planlanan transferi, düşünülenden çok daha karmaşık çıktı.

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Atletico bu planı bozdu, Barcelona'nın teklifini reddetti ve açık bir şekilde sözleşmede yer alan devasa 500 milyon euroluk çıkış maddesine işaret etti. Anlaşma suya düştü ve Alvarez, açıkça dile getirdiği ayrılık isteğine rağmen Madrid'de kaldı; burada taraftar cephesinden ciddi bir tepkiyle karşı karşıya.

Böylece hücum hattı için bire bir bir yedek Barcelona'ya gelmemiş olsa da teknik direktör Hansi Flick'in takımı, içinde bulunulan sezonda hücumda golcü ve son derece tehlikeli bir görüntü sergiledi.

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Her şeyden önce Flick'in, Raphinha'yı sol kanattan çekip santrfora kaydırma hamlesi şu ana kadar dahiyane bir dokunuş olduğunu gösterdi. Brezilyalı oyuncu sekiz resmi maçta inanılmaz 14 gole ulaştı, ayrıca üç golün daha doğrudan hazırlayıcısı oldu.

Takım arkadaşı Lamine Yamal da yedi gol katkısı yaptı. Karim Adeyemi de ikna edici bir performans sergiliyor. Almanya Milli Takımı oyuncusu, milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un Hollanda'ya karşı oynanan ilk maçında (1-1) net bir fırsatı harcamasına rağmen şimdiden altı skor katkısına ulaştı (üç gol, üç asist).