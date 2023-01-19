Manchester City'nin Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan genç golcüsü Julian Alvarez, Erling Haaland ile birlikte forma giymenin kendisii sevindirdiğini söyledi. Haaland'ın harika bir golcü olmanın ötesinde çok iyi bir karaktere sahip olduğunu belirten Alvarez, Norveçli oyuncunun attığı gollerle kalitesini her zaman gösterdiğini belirtti.

"Haaland harika bir oyuncu ve muhteşem bir insan.

Sadece Manchester City'de değil daha önce oynadığı takımlarda da çok fazla gol attı ve kalitesini birçok takımda gösterdi.

Beni onun hakkında en fazla şaşırtan şey sahip olduğu zihniyet. Kendisine koyduğu hedefler için her zaman çok güçlü, hızlı, zeki ve kararlı.

Bu yüzden ondan her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. En iyisiyle oynamak kendinizi geliştirebilmek için büyük bir fırsat.

Henüz onunla birlikte oynayamadım ve hem tek forvet olarak hem de onunla oynayabilmek için kendimi hazırlamaya çalışıyorum"