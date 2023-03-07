Alvarez, Manchester City'deki mevkidaşı Haaland ile birlikte oynamanın nasıl bir duygu olduğunu açıklarken, aradaki tek anlaşmazlığı da söyledi.

NE OLDU? Alvarez ve Haaland, yazın sırasıyla River Plate ve Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer oldu. İkili, şimdiden tüm kulvarlarda toplam 51 gol katkısı koydu ve 23 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu, Norveçli takım arkadaşı için övgüler yağdırdı. Ancak arada ufacık bir sorun var. River Plateli olan Alvarez, Haaland'ın Boca Juniors'a olan bağlılığına itiraz etti.

NE SÖYLEDİ? Alvarez, TyC Sports ile yaptığı bir röportajda, "Futbolla ilgili bildiklerimizin ötesinde, o [Haaland] iyi bir adam" dedi ve ekledi: "Bana yardım ediyor, konuşuyoruz ve bir şeyler öğrenmek için onu izlemeye çalışıyorum. Geldiğimden beri bana Boca taraftarı olduğunu söyler ve benimle La Bombonera hakkında konuşurdu. Sanırım Borussia'da Leonardo Balerdi'yle birlikteydi. Dortmund ve bunun biraz etkisi oldu. Bakalım bunu yavaş yavaş değiştirebilecek miyiz, zor olacak ama deneyeceğiz."

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ALVAREZ'İ NE BEKLİYOR? Guardiola'nın ekibi cumartesi günü Premier Lig'de Crystal Palace ile deplasmanda karılaşacak. Alvarez, büyük bir ihtimalle yedek kulübesinde bekleyecek.