Jürgen Klopp tercihini yaptı: Messi mi? Ronaldo mu?

Liverpool'un başarılı teknik direktörü, günümüzün en büyük iki futbol yıldızı arasında klasikleşen soruya cevabını verdi.

ve ... Sadece günümüzün değil, tarihin de en büyük iki oyuncusu olarak da kabul ediliyor.

Bu iki yıldız son 12 Ballon d'Or'un 11'ini kazanmayı başarırken, hangisinin diğerinden daha iyi olduğu hala tartışılıyor.

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Cristiano Ronaldo'nun neredeyse kusursuz bir oyuncu olduğunu söylemesine rağmen tercihini Lionel Messi'den daha kullandı.

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YouTube'daki freekickerz kanalına konuk olan Klopp "Benim için bu sorunun cevabı Messi ama Cristiano Ronaldo'ya da büyük hayranlık duyuyorum. İkisine karşı da oynadık ve ikisi de savunması neredeyse imkansız oyuncular. Eğer kusursuz bir oyuncu yaratmak isterseniz, Cristiano Ronaldo'nun özelliklerini kullanırsınız. Ancak Lionel Messi doğuştan yetenekli ve yaptığı her şeyi çok basit olarak göstermeyi başarıyor. Bu da Messi'yi bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.