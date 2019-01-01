Jürgen Klopp: Ayak kayma mevzusunu arkamızda bırakabiliriz

Liverpool'un Chelsea'yi 2-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Jürgen Klopp, eski defterlerin kapatılması gerektiğini söyledi.

'un 51 yaşındaki Alman hocası Jürgen Klopp, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

2013-2014 sezonunda şampiyonluğa koşan Liverpool, 'ye 2-0 yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirmişti. O maçta Steven Gerrard'ın ayağının kaymasıyla topu kapan Demba Ba, Chelsea'ye galibiyeti getirmişti. O maçın üzerinden her Liverpool-Chelsea maçında, bu ayak kayma olayı gündeme getiriliyordu.

Karşılaşma esnasında Andy Robertson'un ayağının kaymasıyla Higuain'in kaptığı topun ardından, Jürgen Klopp'a Steven Gerrard'ın olayı hatırlatıldı. Sorunun üzerine Klopp, şunları söyledi:

"Steven Gerrard'ın ayağının kaydığı maç hakkında konuşmayı bırakmalıyız. O defteri kapatalım."