Jürgen Klopp, Fabian Ruiz'in transfer edilmesini istiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Liverpool'un listesinin başında Napoli'nin İspanyol orta saha oyuncusu yer alıyor.

, 'nin orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Express' te yer alan habere göre; Jürgen Klopp, İspanyol oyuncuyu bu yaz transfer dönemindeki en büyük hedefi hâline getirdi ve Ruiz için Napoli'ye 74 milyon sterlin ödemeye hazır.

Napoli ise 23 yaşındaki oyuncuyu yeni sözleşme teklif etse de Ruiz bunu kabul etmedi ve geleceğine ilişkin kararı sezon sonuna erteledi.

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Ruiz ile Liverpool'un yanı sıra , , ve da ilgileniyor.