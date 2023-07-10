Jude Bellingham, Real Madrid ile ilk maçına çıkmak için beklemek zorunda! Arda Güler'e şans mı doğdu?

İdil Erin Tetik
Jude Bellingham 2023Getty
J. BellinghamReal MadridBarcelonaLa Liga

Jude Bellingham, Real Madrid formasını ilk kez sırtına geçirmek için kısa bir süre beklemek zorunda kalacak.

  • Real Madrid sezon öncesi Amerika kampına gidiyor
  • Bellingham ilk hazırlık maçlarında olmayabilir
  • Arda Güler şans bulabilir

NE OLDU? Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Jude Bellingham, yeni takımında ilk antrenmana Pazartesi günü çıktı. Peki ilk maçına ne zaman geçecek?

BÜYÜK RESİM: 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonu dizinden sakatlanarak bitirmişti. Marca'ya oynamaya hazır olduğunu söylese de Real Madrid formasını ilk kez giymek için kısa bir süre beklemek zorunda kalabilir.

BELLINGHAM İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK? Real Madrid sezon öncesini Amerika kampında geçirecek. Jude Bellingham, Real Madrid'in Amerika'da oynayacağı ilk iki hazırlık maçında yer almayabilir. Yani Milan ile Manchester United maçlarını kaçıracak. Bellingham'ın 29 Temmuz'da Barcelona maçında forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Bellingham'ın yokluğunda ilk iki hazırlık maçında şans bulabilir.

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Carlo Ancelotti Jude Bellingham Real Madrid 2023Getty

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