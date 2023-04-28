İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en değerli orta saha oyuncusu, gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir.

Dortmund’un ve İngiliz futbolunun yaz transfer döneminde büyük bir transfere imza atması beklenen genç yıldızı Jude Bellingham’ın yeni takımına karar verdiği öne sürüldü.

Sezon başında Liverpool’a yakın görünen 19 yaşındaki oyuncunun Real Madrid forması giymek istediği ve tarafların kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Real Madrid bu transfer için 120 milyon euroyu gözden çıkardı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Beckham'dan sonra ilk kez

Bellingham transferin gerçekleşmesi halinde 2007 yılında takımdan ayrılarak, MLS’in yolunu tutan David Beckham’dan bu yana Real Madrid formasıyla sahaya çıkan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve şu ana dek Bundesliga’da süre aldığı 29 maça beşer gol ve asist sığdıran Bellingham, takımının ligde Bayern Münih’in önünde yer almasında kilit rol oynamıştı.

İngiltere Milli Takımı’nın da formasını giyen Bellingham, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en dikkat çeken oyuncularından biri olarak öne çıkmayı başarmıştı.