Jude Bellingham, Jose Mourinho'ya övgüler yağdırarak tecrübeli teknik direktörün dünya çapındaki performansının başlıca nedeni olduğunu söyledi. İngiliz futbolcu, Real Madrid'in salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı farklı mağlup ettiği maçın ikinci yarısındaki üstün performansında belirleyici rol oynadı.

Reklam

Real Madrid'in yıldızı Bernabeu'da parlıyor

Bellingham, Avrupa sahnesinde Bernabeu'da bir kez daha ustalığını konuşturdu. Muhteşem bir bireysel gol atarak Madrid'in devre arasına geride girdiği maçta geri dönmesine ve PSV'yi 5-1 mağlup etmesine yardımcı oldu. Farklı galibiyetin ardından konuşan İngiliz futbolcu, Borussia Dortmund'dan İspanya'nın başkentine transfer olduğundan beri kariyerinin en iyi futbolunu oynadığını belirtti. Bireysel performansı manşetlere taşınsa da Real Madrid'in yıldızı, etkileyici formu için övgüyü soyunma odasına ve teknik ekibe yönlendirdi. Madrid'de kendisini evinde hisseden orta saha oyuncusu, oyununu geliştirmesini sağlayan etken olarak kulüpteki takım ruhunu gösterdi.

“Evet, iyi geçti. Topu aldığımda ‘Pas vermeyeceğim, şut çekeceğim’ diye düşündüm ve gol oldu. Çok güzel bir goldü, bu yüzden çok mutluyum” dedi. Marca'nın aktardığı sözlerinde Bellingham şöyle devam etti: “Futbol oynamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Teknik direktörü, ekibini ve takım arkadaşlarımı seviyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar. İyi oynamamın nedeni bu, çünkü bütün takımdan çok destek görüyorum.”

Bellingham, Mourinho'nun etkisini anlattı

Bellingham, Madrid'in ünlü beyaz formasıyla sergilediği müthiş performansın arkasındaki itici güç olarak Mourinho'yu gösterdi ve potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmasını Portekizli teknik direktöre bağladı. Etkileyici performansları hakkında açıkça konuşan İngiliz futbolcu, bunun yalnızca ofansif orta saha pozisyonunda oynamasından kaynaklandığı görüşüne katılmadı. Bunun yerine, artık sahanın farklı bölgelerinde sahip olduğu taktiksel özgürlüğe dikkat çekti.

“Ofansif orta saha olarak oynadığım için mi, bilmiyorum. Bence mesele çok yönlülük; daha geride oynamak, oyunun kurulmasına yardımcı olmak. Pozisyonları bitirmek için biraz daha ileri çıkıyorum. Mourinho'nun bana çok güven verdiğini düşünüyorum. Evet, iyi oynamamın nedeni bu, çünkü mutluyum” dedi ve ardından yalnızca şunu ekledi: “Mourinho... Nokta.”

Reklam Reklam

Devre arasındaki öfkeye değindi

Olumlu sonuca rağmen orta saha oyuncusu, Mourinho'nun devre arasında takıma yaptığı sert konuşmayı anlattı. “Özel Biri” olarak bilinen teknik direktörün, takımının ilk 45 dakikadaki tutuk oyunundan hiç memnun kalmadığını söyledi. Standartlar düştüğünde sözünü sakınmayan tecrübeli teknik direktör, oyuncularından ikinci yarıda hemen bir karşılık vermelerini isterken rahatsızlığını soyunma odasında açıkça dile getirdi.

Related Topics

Bellingham, “Evet, biraz sinirlendi ama bu normal. O üst düzey bir teknik direktör ve bizden çok daha fazlasını bekliyor. Bence ikinci yarıda oyunumuzu çok geliştirdik” dedi.

Madrid'deki kıdem sırasına saygı duyuyor

İngiliz futbolcu, ileride Madrid'de kaptanlık pazubandını takma ihtimaline de değindi ancak soyunma odasındaki yerleşik kıdem sırasına saygısından dolayı yakın vadede böyle bir hedefi olmadığını belirtti. Sahada giderek daha fazla sesini duyuran bir yıldız hâline gelse de Bellingham, kulübün kıdemli isimlerinin önüne geçmek için acele etmediğini söyledi. Bunun yerine işine odaklanmayı ve Madrid'deki hayatına uyum sağlamayı sürdürmeyi tercih ediyor.

Reklam

“Bilmiyorum, zaten Fede, Vini ve Rodrygo gibi çok iyi kaptanlarımız var; burada uzun yıllardır oynayan isimler onlar. Bulunduğum konumda çok iyiyim, bir şeyler öğreniyorum, İspanyolcamı biraz geliştiriyorum ve evet, takım arkadaşlarımdan çok şey öğreniyorum” diye açıkladı.