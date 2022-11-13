Jude Bellingham'ın Dortmund'daki geleceği Katar'dan sonra netleşecek

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Jude Bellingham ile takımdaki geleceğini netleştirmek adına bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Oyuncunun gelecek sezon takımda kalmak isteyip istemeyeceğini öğrenmeyi amaçlayan Watzke'nin her iki tarafa da buna yönelik bir yol çizmesi bekleniyor.

"Katar biter bitmez onun geleceğe ilişkin düşüncelerini öğreneceğiz. Onunla ve ailesiyle çok yakın bir ilişkimiz var. Bizde kalmak mı istiyor yoksa buradan ayrılmayı planlıyor bunu söylemeli.

Tercihi ne olursa olsun her iki durumda da bunu hoş ve makul bir şekilde karşılayacağız ama bu konu masada değilmiş gibi davranmak zorunda değiliz.

Çok sayıda takım onun durumunu yakından takip ederken, finansal olarak bir savaşa girmeyi göze alamayız.

Jude dalgalanmaları olan harika bir yetenek. O kesinlikle Avrupa futbolunun en büyük potansiyellerinden birisi"