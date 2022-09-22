Avrupa'nın en iyi genç oyuncularından biri olan Jude Bellingham'ın yıllar önce Liverpool ile deneme antremanlarına katıldığı belirtildi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Juventus'tan Arthur'u kiralayan ancak Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmayan Liverpool'un bir numaralı transfer hedefi İngiliz futbolunun kariyerini Dortmund'da sürdüren genç yıldızı Jude Bellingham olurken, oyuncunun 150 milyon euro'luk bonservis bedeli hemen her takımın cebini zorluyor.

The Athletic'ten James Pearce'nin aktardığı bilgiye göre ise Liverpool oyuncuyu yıllar önce çok daha ucuza kadrosuna katma şansına sahipken, bu şansı değerlendiremeyen bir kulüp olarak dikkat çekiyor. Bellingham'ın Birmingham City U11 Takımı'nda forma giydiği dönemde Liverpool ile iki gün boyunca deneme antrenmanlarına çıktığı belirtilirken, oyuncunun ailesi Kuzey Batı'ya taşınmaya ikna olmadı.

Şimdi tüm gözler Pep Guardiola tarafından olağanüstü olarak nitelendirilen 19 yaşındaki oyuncunun geleceğine çevrilirken, Jordan Henderson, James Milner ve Thiago Alcantara'nın 30'lu yaşlarda olduğu düşünüldüğünde Liverpool'un Bellingham için yıllar sonra bir transfer atağı daha yapması da şu an için kaçınılma görünüyor.